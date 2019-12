Mateusz Morawiecki: Wyrok ws. Śpiewaka w rocznicę stanu wojennego. Warto to zapamiętać...

alcapone 14.12.19 11:42

Ta cała mafia reprywatyzacyjna to jeszcze jeden przejaw działania hitlerowskiej V kolumny. Chyba nie sądzicie że to są Polacy, że robią to Polacy, to nędzna, zbrodnicza hitlerowszczyzna. Należy zrobić Norymbergę II i sznurka im nie żałować.