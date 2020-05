Mateusz Morawiecki w ‘Le Figaro’: W obliczu pandemii musimy powrócić do nauczania Jana Pawła II

Realista 18.5.20 10:19

Wyznawców kultu JPII naprawdę nie ciekawi ile on wiedział na temat pedofilii w kościele i na temat tuszowania tych przestępstw?



Możliwości są cztery, ale żadna z nich nie stawia papieża w zbyt dobrym świetle:

- nic nie wiedział - co by oznaczało, że w rażąco nieudolny sposób kierował podległą sobie instytucją,

- coś wiedział i próbował coś robić - co by oznaczało nieudolność w poradzeniu sobie z problemem

- coś wiedział i nic nie zrobił - tu bez komentarza

- coś wiedział, ale ad maiorem dei gloriam popierał tuszowanie - równiez bez komentarza.



Jak by na to nie spojrzeć to jedna z większych rys na aureoli naszego rodaka.