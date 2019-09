Mateusz Morawiecki: Udowodniliśmy, że cokolwiek robimy, mamy w sercu Polskę!

- Złapaliśmy międzynarodowego byka korporacji za rogi i dzisiaj płacą oni 500 plus na polskie rodziny! Prawo i Sprawiedlwiość jest partią normalności - stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Brzegu

- Zaproponowaliśmy około 10 - krotnie wyższy budżet. Właśnie też z tych mafii VAT-owskich, które pogoniliśmy. To wielkie złodziejstwo, przekraczało wszelkie granice. Nie dajmy się ogłupić propagandzie strony przeciwnej! - podkreślał szef rządu

– Pociąg do lepszej polskiej przyszłości ruszył do przodu. On się zatrzymuje na kluczowym przystanku 13 października. Trzeba ten bilet do przyszłości, który mamy, skasować. Skasować, zaznaczyć rząd PiS, jako ten, który nas przeprowadzi przez te trudne wody transformacji gospodarczej – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Brzegu.

- Przed nami bardzo ważne dni i tygodnie. Wiemy, że nasz przeciwnik polityczny chce, żeby było, tak jak było. A wcześniej by ten statek pod polską banderą opadł na mieliźnie. Jakoś ten polski orzeł był wyraźnie czymś spętany, miał przytroczoną jakąś kulę. My tą kulę odcięliśmy - zaznaczył

- Dość tych łez naszych mam, babć, żon. Po to jest potrzebna kontynuacja, bo państwa polskiego nie naprawia się w cztery lata, bo to jest proces. Prosimy o zaufanie na kolejne lata, żeby wyrwać się z mielizny, żeby polski statek wypłynął na szerokie morze! - dodawał

– PiS po angielsku to pokój. My jesteśmy partią spokoju, normalności. Pamiętajcie, normalność jest wtedy, kiedy rodziny mogą normalnie żyć, spokojnie mogą żyć. Nie tylko od pierwszego do pierwszego – mówił

- Pociąg do lepszej polskiej przyszłości ruszył do przodu. Ale zatrzymuje się na kluczowym przystanku, 13 października. Wtedy trzeba ten bilet do lepszej przyszłości skasować. Jedno udowodniliśmy na pewno - cokolwiek robimy, mamy w sercu Polskę i wszystko co robimy, robimy dla polskiego społeczeństwa, polskiego narodu! - podkreślał szef rządu

