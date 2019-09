Mateusz Morawiecki: Silne rodziny i silna gospodarka to twarz sukcesu gospodarczego!

- Dużo mówimy o tym, co nam się udało. I dobrze. O tym, co przeprowadziliśmy ,bo to jest wiarygodność, fundament realnej, dobrej polityki, nie fikcyjnej. Mamy do zaoferowania mnóstwo nowych rozwiązań. Chcemy udowodnić Polakom, że potrafimy rządzić w trudnych okolicznościach - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas katowickiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

- Święty Mateusz zanim został świętym, najpierw był celnikiem i poborcą podatków, a więc wszystko się zgadza - zażartował szef polskiego rządu

- Powszechny rozwój gospodarczy dla całej Polski. To jest program Prawa i Sprawiedliwości. Podstawą rozwoju musi być aktywne państwo - dodawał

- Aktywne państwo pomaga najsłabszym. To nie jest tak, że państwo to nocny stróż. Państwo musi być aktywne. Nie ma sprzeczności między solidarnym pańswtem a przedsiębiorczością. Podkreślamy konieczność służby wszystkim! - podkreślał

- To nie tylko silna gospodarka. Silne rodziny i silna gospodarka są i muszą być twarzą rzeczywistego sukcesu gospodarczego - zaznaczył Morawiecki

- Odkładamy do lamusa, że kapitał nie miał mieć narodowości. Ważne jest, żeby Polacy i polska klasa średnia zarabiali godnie. Będziemy kontynuować naszą rewolucję godności! - mówił szef rządu

Mateusz Morawiecki zapowiedział również wzrost pensji w budżetówce.

- Wyższe wynagrodzenia, upodmiotowienie pracowników, wyższa konsumpcja w kraju i wyższe PKB. Przede wszystkim musimy dbać o małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. Mamy dla nich dzisiaj korzystny pakt dla przedsiębiorców. Sygnał, że państwo jest z wami. Że aktywne państwo, chce wam służyć. Będziemy walczyć z nieuczciwą konkurencją, z patologiami. Aktywne, mądre, sprawne państwo jest potrzebne. Nie dajcie sobie wmówić, że państwo to zło. Podatki są niepotrzebne. Z nich powstają szpitale, drogi, wynagrodzenia w budżetówce. To wielkie dobre narodowe. Dbajmy o polskie państwo. Musimy o nie dbać - apelował Morawiecki

- Wśród tych punktów dla przedsiębiorców mamy takie punkty jak 500 zł dla wszystkich małych przedsiębiorców. To 500 zł jest to średnia ulga w płatności na ZUS. Ulga w wysokości, jakiej nigdy do tej pory nie było.

- Zakłamanie mediów, przypominające lata 80. jest czymś złym. Zryczałtowany ZUS zostaje taki sam jak do tej pory. Warto przypomnieć, że to ZUS, który jest naliczany na zasadzie ustawy z 1999 roku, bez zmian. Jaka partia jako jedyna podniosła składki na ZUS? W 2012 roku... wiemy doskonale. Partia Grzegorza Schetyny. Była w ten sposób niewiarygodna - tłumaczył Morawiecki

- Ich wiarygodność to mniej niż zero. Mówią o obniżeniu klina podatkowego, a sami go podwyższyli! - dodawał

- My podnosimy ryczałt z dzisiejszej kwoty do pozioma miliona euro, a wkrótce około dwóch milionów euro. Ulga w ZUSie o 500 zł. Przeznaczamy środki państwa na rozwój mikro, małych i średnich polskich firm - podkreślał

- Podatek CIT 9 procent - Zdecydowana poprawa dla dziesiątek tysięcy firm. Jeszcze niższe podatki, owszem pewien koszt dla budżetu, ale uniesiemy go, bo mamy sprawne, dobrze zarządzane państwo! Wreszcie, dla wszystkich firm, przeznaczamy w programie wsparcia inwestycji strategicznych ponad miliard złotych. Kolejne środki dla polskiego kapitału! - mówił

- Polska staje się Doliną Krzemową Unii Europejskiej - zaznaczył

- Nasi poprzednicy w sposób bezczelny okradali państwo. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem normalnego rozwoju. Musimy być zaangażowani, tłumaczyć, bo to jest fundament rozwoju - dodał

- Musimy przebijać się do świadomości Polaków z tą prawdą o ostatnich czterech latach, o zmarnowanych wcześniejszych ośmiu. Trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania, kiedy żyło się lepiej, teraz czy pięć lat temu? - stwierdził Morawiecki

- Polska jest dzisiaj wolna i jest czas, byśmy byli wielkim, silnym i dumnym narodem! - podsumował premier

fronda.pl