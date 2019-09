Mary Wagner znów skazana

Kobieta po raz kolejny została skazana za wtargnięcie do kliniki aborcyjnej i utrudnianie działania biznesu aborcyjnego. Jak zawsze, zaniosła do kliniki róże i wręczając je matkom, mówiła o alternatywach dla zabicia nienarodzonego dziecka.

Prokuratura domagała się trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd zasądził dwa lata. Sędzia Mark Jette, podczas ogłaszania wyroku zwrócił się osobiście do Wagner:

"Doceniam to, że pochodzi pani z silnej i dobrej rodziny i że jest pani dobrą osobą. Jestem usatysfakcjonowany, że odwdzięczyła się pani społeczeństwu na co dzień. To jest w pani DNA”. Jette nazwał działaczkę pro-life "wojownikiem". Choć domagała się tego prokuratura, kobieta nie będzie musiała, w ramach wyroku, wykonywać prac społecznych, ponadto została wypuszczona z aresztu.