Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ujawnił list Komisji Europejskiej

Marek W. 20.12.19 15:41

Naród polski byłby im w stanie pewnie jeszcze wszystko przebaczyć i przejść do porządku dziennego nad tymi ich niegodziwościami. Bo wiadomo czasy się zmieniają, rządy także, a w demokracji, jak w demokracji, raz rządzą jedni raz drudzy. Ale to co targowica robi teraz, stanowi zdradę stanu, i żarty mogą się skończyć różnie.... Ja za PiS nie głosowałem, za nikim ostatnio nie głosowałem, ale w takiej sytuacji biorę stronę PiS. Nie będą k.... mać beznamiętnie patrzył jak jakieś szumowiny, na wzór przedrozbiorowych zdrajców, donoszą na Polskę i dążą do (nie daj Bóg) wojny domowej. A robią to nie dla Polski, nie dla prawa, nie dla dobrobytu Polaków, tylko dla własnych ciemnych interesów.

A naiwny jest ten co myśli, że ta Jurova napisała ten list z własnej inicjatywy.

PS Art. 127. KK

Zamach stanu

§ 1.

Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2.

Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.