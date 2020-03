Marszałek Grodzki łamie zarządzenia w sprawie koronawirusa

W ub. piątek marszałkowie Sejmu i Senatu podpisali specjalne zarządzenie, wprowadzające w Parlamencie rozwiązania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednak Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, który sam to zarządzenie podpisał, zdążył je już złamać.

Zarządzenie to zakłada odwołanie wizyt zagranicznych, spotkań i wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z pracami parlamentarnymi, wysłuchać publicznych, wizyt grup wycieczkowych, zagranicznych podróży służbowych posłów delegowanych przez Sejm do krajów, do których podróżowania ni zaleca Główny Inspektor Sanitarny.