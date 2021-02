Markusz o przeciwnikach aborcji: Katoliban. Otrzymała monce odpowiedzi

Znana lewicująca, antykościelna i antyrządowa dziennikarka Katarzyna Markusz wystąpiła otwarcie przeciwko prawnej ochronie życia poczętego. Pisząca dla Jewish Telegraphic Agency oraz portalu Jewish.pl odniosła się na Twitterze do aborcji na życzenie. Jej wpis nie pozostał bez odpowiedzi innych użytkowników Twittera.

- Aborcja do 12 tygodnia bez żadnych przeszkód, to jest cywilizacyjny standard. Każdy, kto ma inną opinię, jest za katotalibanem, a co za tym idzie - za znęcaniem się nad kobietami.

To bardzo proste – napisała Markusz.

- Arbitralne ustalanie standardów cywilizacyjnych i wyłączanie z nich prawa do życia dziecka jeszcze nienarodzonego - jaki to jest taliban? Progresotaliban? Złotaliban? Czy szukać trzeba innych określeń? - w komentarzu napisał Ośrodek Myśli Politycznej.

Arbitralne ustalanie standardów cywilizacyjnych i wyłączanie z nich prawa do życia dziecka jeszcze nienarodzonego - jaki to jest taliban? Progresotaliban? Złotaliban? Czy szukać trzeba innych określeń? pic.twitter.com/r01od1Kge7 — Ośrodek Myśli Politycznej (@OMPkrakow) February 15, 2021

Kiedys cywilizacyjnym standardem było niewolnictwo. Takze z tymi standardami to tak roznie w cywilizacjach bywało — Piotr8193 (@piotr8193) February 15, 2021

Proszę nie wymagać od Markusz logiki — Hiu G. Rosemann (@Hiu_G_Rosemann) February 15, 2021

Czyli nie będąc katolikiem jestem katotalibanem, no cóż muszę z tym żyć... — Mikołaj Prz (@Mikolaj_krk) February 15, 2021

mp/twitter