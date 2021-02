Markusz napisała o ,,polskim współudziale w Zagładzie''. Prokuratura umorzyła śledztwo

Szokująca decyzja prokuratury ws. słów Katarzyny Markusz na temat rzekomego współudziału Polaków w Zagładzie Żydów w trakcie II wojny światowej. Odmówiono wszczęcia śledztwa.

Zawiadomienie w sprawie słów Mariusz złożył Instytut Walki z Antypolonizmem Verba Veritatis. Stwierdzono, że dziennikarka portalu Jewish.pl i Jewish Telegraphic Agency miała dopuścić się lżenia narodu polskiego, o czym informuje portal rp.pl.

Na łamach „Krytyki Politycznej” Markusz napisała:

„Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Żydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem historycznym?”.

Teraz rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował, że śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.

Prokuratura umorzyła moją sprawę 🥳



Czyli można pisać o polskim współudziale w Zagładzie i nagminnej niechęci Polaków do Żydów. To dobrze, bo mam zamiar nadal to robić. W końcu prawda jest najważniejsza.