Mariusz G. z zarzutami. Warszawski urzędnik oszukał dzielnicę na 700 tys. zł?

Policja zatrzymała dziś związanego z Platformą Obywatelską warszawskiego urzędnika Mariusza G., którego prokuratura podejrzewa o wyłudzanie pieniędzy z budżetu dzielnicy warszawskiej Pragi. Mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień, podrabiania dokumentów, poświadczania nieprawdy i dokonania oszustw na kwotę ponad 700 tys. zł.

Mariusz G. to urzędnik i były kandydat PO do rady dzielnicy Praga-Północ. Prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała, że mężczyzna zostanie dziś przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzuty dot. przestępstw, których miał dopuścić się w okresie od czerwca 2019 roku do stycznia 2021 roku.

Jako kierownik działu finansów G. sporządzał listę płac za pracę pracowników, którą sam zatwierdzał. W ciągu półtora roku miał stworzyć kilkanaście fikcyjnych etatów, z których wynagrodzenie przelewał na swoje konto. Według informacji „Super Expressu” sprawa wyszła na jaw w czasie kontroli z ratusza.

kak/PAP, se.pl