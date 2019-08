Marek Suski: Kandydat PiS na marszałka Sejmu może być zaskoczeniem

- Mamy już kandydata na marszałka Sejmu. Dla niektórych może być on zaskoczeniem - powiedział w "Sygnalach dnia" Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Zastępcę Marka Kuchcińskiego, który dziś formalnie poda się do dymisji, poznamy po godzinie 15.

Polityk skomentował również sam fakt podania się do dymisji przez Kuchcińskiego. - To nie jest przyznanie się do błędu. W ten sposób pokazujemy społeczeństwu, że go słuchamy. Ponadto kwestie lotów najważniejszych osób w państwie będą uregulowane - dodał Suski.