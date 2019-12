Manuela Gretkowska: Tragedia jak PiS wygra ze światem

Projekt nowej ustawy o ustroju sądów zawierającej zapisy o konieczności ujawnienia przez sędziów przynależności do stowarzyszeń i fundacji oraz prowadzonych profili w mediach społecznościowych kontrowersyjna pisarka i żarliwy "obrońca demokracji" Manuela Gretkowska porównuje do stanu wojennego, który przyniósł śmierć, internowania, represje.

"Nowelizacja ustawy o sądach to taki prezent dla chorego Prezesa. Ludzie nie będą się z niego śmiać, jak w każdą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Że nikt go nie chciał nawet internować. Pewnie chciał, ale przyszło ułaskawienie od prokuratora Piotrowicza. To by tłumaczyło dlaczego wyłącznie Kaczyński zaświadcza o jego dobroci. Nikt inny, żaden prawdziwy opozycjonista. Prezesa i prokuratora stanu wojennego łączy tajemnica bohaterstwa. Piotrowicz od tamtego czasu dźwiga swój krzyż, co z tego, że zasługi za wysługiwanie się komuchom" - dodała.