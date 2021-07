Manewry wojsk Polski, Litwy i Ukrainy „Trzy miecze 2021” już w lipcu

- Wielonarodowe ćwiczenia odbędą się 17-30 lipca w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie pod Lwowem – czytamy w komunikacie sztabu generalnego – informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W manewrach wezmą także udział żołnierze amerykańscy

Świczenia litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITPOLUKRBRIG) – jak podkreślono - po raz pierwszy odbędą się na terytorium Ukrainy.



Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślił także, że najbliższe manewry mają wyłącznie obronny charakter, a ich główny cel to ocena możliwości boowych jednostek w operacjach dowodzonych przez LITPOLUKRBRIG.

