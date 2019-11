,,Małżeństwo z szympansicą ma może sens...''

7.11.19 11:31

Tu chodzi o coś zupełnie innego.

Jeśli wszystko, każdy "związek" jest "małżeństwem" to nic nie jest małżeństwem.

Tu chodzi o zniszczenie kulturowego znaczenia słowa "małżeństwo", jak nakazał tow. Lenin.

Gdy się przemocą prawną wtłoczy ludziom do głów nowomowę, w której nie istnieje pojęcie "małżeństwo", stają się oni niezdolni do myślenia w tych kategoriach.

Stają się podobni do zwierząt - wyzwoleni od kultury, cywilizacji, obyczajów. Wyzwoleni od wszystkiego co ludzi odróżnia od zwierząt.