Mały Jaś - Wielkim Wrogiem...

ZERR0 6.1.20 12:32

Nie ściemniaj.

Nikt nie nakazuje rodzić kobietom w ciąży pozamacicznej. To są bzdury.



Doskonale wiesz, bo są to wasze liczby, że aborcji "na legalu" byłoby ca. 100 tysięcy, a "legalnych", czyli dzieci down itp, jest do tysiąca.

99% zalegalizowanej aborcji to są dzieci całkowicie zdrowe.