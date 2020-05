Maltańczycy wracają do różańca

Leszek 4.5.20 18:59

Wektorowa , raz w wirusa potem w ciebie.



Nie martwcie sie zostaniecie wyszczepieni.



A wasz organizm sam sie z wami rozprawi.



Raz uruchomiona elektrownia bedzie nie do zatrzymania.



Ustawcie sie w kolejce barany.



szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionka-wektorowa-przeciw-covid-19/





Dlatych co od malpy pochodza.





W szczepionce zespołu Oxford Vaccine Group wykorzystano opracowany wcześniej w Oxford Jenner Institute wektor adenowirusa szympansa (konstrukt ChAdOx1). Model wektora został wybrany jako odpowiednia technologia do opracowania szczepionki przeciw SARS-CoV-2, ponieważ indukuje silną odpowiedź immunologiczną już po podaniu 1 dawki, nie zawiera żywego zdolnego do replikacji wirusa, co jest ważne w ocenie profilu bezpieczeństwa szczepionki. Szczepionka wektorowa może być bezpiecznie podawana dzieciom, osobom starszym, jak również osobom z chorobami towarzyszącymi, np. cukrzycą. Szczepionka opracowana na bazie adenowirusa jest dobrze zbadanym typem szczepionki, podawanym już tysiącom osób w wieku od 1 tygodnia do 90 lat, w szczepionkach przeciw ponad 10 różnym chorobom.





Silna odpowiedz immunologiczna...... ale bedzie zabawa, jazda bez trzymanki.