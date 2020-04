Małgorzata Kidawa-Błońska: Nie zrezygnowałam z wyborów

gośka 18.4.20 22:24

wkurzyłam się...to głupia baba ale że baby mają prawa wyborcze dopiero od niedawna to trzeba ją psia kość wspierać!...bo nas baby poniżą do pozycji służących, inkubatorów i niewolnic do męskich zachcianek...a Duch Święty oczywiście chowa się...bo po co ulżyć kobietom i się komuś objawić?