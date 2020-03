Małgorzata Kidawa-Błońska: Nie sądzę, by Duda wygrał w I turze

Michał Jan 23.3.20 11:04

Jej koleżanka partyjna, 10 lat temu, w jeszcze gorszej sytuacji (świńska grypa była bardzo śmiertelna) i też przed wyborami, zachowała stoicki spokój i okazało się, że słusznie.

Stąd jej dzisiejsze gadanie o przekładaniu jest przedwczesne, a raczej wpisuje się w kampanię wyborczą.

Co innego, w połowie kwietnia. Jeżeli sytuacja będzie napięta, a pisowcy apiat', że wszystko gra i nie ma powodu do przekładania, to wtedy rzeczywiście będzie to poważny powód do oskarżeń.