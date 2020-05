Mała Targowica - Gowin jak poseł Siciński?

skarb 6.5.20 12:35

gowin wiedzial,ze zjednoczona totalna partia "obywatelska"nie prowadzi dialogu lecz monolog to POkazuje oblicze POmalowanego neoliberala, wyczekal moment do rozbicia zjednoczonej prawicy to czlowiek sluzb widocznie ma za skora i to zbyt duzo,zeby ryzykowal.na smietnik HISTORII Z KOLABORANTAMI WROGOW POLSKI I POLAKOW,KIEDY WSZYSCY POLACY DOJRZEJA DO DEMOKRACJI KTORA JEST PRZEZNACZONA DLA PRAWYCH ,SPRAWIEDLIWYCH POLAKOW, PODEJMA TEN WYSILEK I ZDRAJCOW,TARGOWICY KOLABORANTOW NIE WYBIORA DO PARLAMENTU I ROZLICZA Z PSUCIA PRAWDY,PRAWA,SPRAWIEDLIWOSCI,DOBRA,UCZCIWOSCI I DOBRA NATURY Z LUDZI KTORZY Z TYMI WARTOSCIAMI WALCZA W IMIE swojej ideologii