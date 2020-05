Mafia we Włoszech wykorzystuje epidemię i uzależnia biednych i firmy

Mafia ma zmysł do interesów. W czasie epidemii potrafiła zarobić na tym, czego najbardziej ludziom potrzeba: maseczki, żele dezynfekujące, dostawy do domu. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest jednak żerowanie na ludzkiej biedzie. Niejednokrotnie to właśnie mafia zajęła się “opieką społeczną”. Ludziom, którzy stracili środki do życia zapewniła produkty pierwszej potrzeby i pożyczki. Drobnym i średnim przedsiębiorcom, którzy z trudem walczą o przetrwanie, oferuje pomoc finansową. W ten sposób uzależnia od siebie zwyczajnych ludzi i gospodarkę.

Zagrożenie wzmożoną aktywnością ze strony mafii potwierdza też Maria Falcone, siostra heroicznego sędziego, która jest też prezesem fundacji jego imienia.