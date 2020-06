Macierewicz: To kontynuacja haniebnej nagonki przeciwko pamięci Polaków

Opozycja oburzyła się słowami prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który miał w Sejmie nazwać polityków opozycji „chamską hołotą”. Była to jego reakcja na grubiańskie okrzyki wnoszone w jego stronę. Politycy opozycji krzyczeli do Jarosława Kaczyńskiego m.in. „zadzwoń do brata”. Jak stwierdził na antenie Polskiego Radia marszałek Senior Antoni Macierewicz, sam w takiej sytuacji zareagowałby podobnie.

-„Słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego były reakcją na chamskie okrzyki zadzwoń do swojego brata. Zanim Borys Budka zaczął przemawiać, właśnie takie okrzyki pod adresem prezesa PiS zostały sformułowane. Nie ma słów potępienia dla takich zachowań. Poza tym prezes PiS nie użył ich do całej sali, to była wymiana zdań w wąskim gronie. To nie było publiczne wystąpienie” – mówił.