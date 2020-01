Macierewicz: To jasne, Putin sam już nigdy nie zrezygnuje

Antoni Macierewicz nie ma wątpliwości: prezydent Rosji Władimir Putin dokonuje zmian konstytucyjnych, by umocnić swoje jedynowładztwo i utrzymać się u sterów Kremla. "Nikt nie wątpi, że jego obietnice zmiany konstytucji, przekazania części kompetencji w ręce parlamentu są fikcją" - powiedział polityk w felietonie "Głos Polski" na antenie TV Trwam. Jak dodał, Putin tworzy "zasłonę dymną", któr ma wykreować "atmosferę do decyzji oznaczających jednowładztwo".

"Gdy pan Putin rozpoczął swój frontalny, brutalny, niespotykany w historii dyplomacji i polityki atak na Polskę, użyłem sformułowania, że wypowiedział nam on wojnę polityczną" - stwierdził Macierewicz w felietonie.

"To sformułowanie zostało dość szeroko skrytykowane, że jest zbyt radykalne, zbyt daleko idzie i być może mamy do czynienia po prostu z pewnego rodzaju publicystyką, ale ja pamiętałem, że w roku 2009 w rocznicę wybuchu II wojny światowej to właśnie pan Putin opublikował na łamach „Gazety Wyborczej” artykuł proponujący sojusz rosyjsko-niemiecki jako nową formułę, szkielet, strukturę geopolityczną Europy" - dodał polityk.