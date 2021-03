Macierewicz: Raport podkomisji smoleńskiej będzie mógł zostać opublikowany w najbliższych tygodniach

"Pełen raport jest jeszcze konsultowany. Ze względu na koronawirusa (zachodzi) niemożność spotkania się wszystkich członków komisji. Ale mamy nadzieję, że będzie to w najbliższych tygodniach; uda się to zrealizować, tak żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z całym raportem" – powiedział w Radiu Maryja i Telewizji Trwam przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem Antoni Macierewicz.

Jak zapowiedział były szef MON, liczy na to, że raport pisemny podkomisji smoleńskiej będzie mógł zostać przyjęty i opublikowany w najbliższych tygodniach. W ostatnim roku prace podkomisji – jak zaznaczył Macierewicz - były znacznie utrudnione z powodu pandemii koronawirusa, ponieważ nie było możliwości, aby wszyscy członkowie podkomisji spotykali się w celu głosowania.

Odpowiadając na pytanie jednego ze słuchaczy, czy raport ten zostanie opublikowany przez kolejną rocznicą tragedii smoleńskiej, tj. 10 kwietnia 2021, Macierewicz stwierdził:

"Raport wymaga głosowania i zapoznania się z materiałami ściśle tajnymi przez wszystkich członków komisji. Mam nadzieję, że uda się ten wymóg zrealizować i wtedy zostanie on opublikowany."

Dodał jednak, że sytuacja pandemiczna w znacznym stopniu utrudnia te prace podkomisji.

Przypomniał również, że w lipcu na posiedzeniu komisji obrony narodowej całe prezydium komisji przestawiło raport filmowy oraz streszczenie raportu pisemnego. Streszczenie to otrzymały wszystkie kluby parlamentarne i koło parlamentarne z prośbą o przekazanie tych informacji posłom, jak też opinii publicznej. Film został także zamieszczony na stronie MON.



mp/pap/tysol.pl