Macierewicz ostro o Putinie. Uderza też w Tuska i Platformę

JONASIK 30.12.19 9:34

To już szczyt bezczelności.

Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej wzywa PO do: potępienia „[…] kłamstwa smoleńskiego i ujawnienie wszystkich okoliczności związanych z tragedią."

To bezczelność dlatego, że to on jest źródłem niezliczonych kłamstw smoleńskich i to on miał od wyjaśnić okoliczności tragedii.

To już nie komedia ... to tragikomedia.