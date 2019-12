Macierewicz: Ewolucja sojuszu Francji, Niemiec i Rosji to realny problem

JS 4.12.19 11:56

Te współczesne królestwa wciągnęły nas do swojego sojuszu, żeby dać nam zdobycze ich cywilizacji śmierci, rzucić pieniędzmi, które mogą sobie kreować w komputerach ile chcą a my nie, zdobyć u nas władzę i ograbić nas z pieniędzy, majątku. Zupełnie jak to planował książę Wilhelm, który miał zostać mężem króla Polski (bo tak brzmiał jej tytuł) Jadwigi, córki Ludwika Węgierskiego. Bardzo się cieszę, że jest taki serial jak Korona Królów. Tam jak w pigułce pokazano stare ale jak ważne ! dzieje i jak nic się nie zmieniło przez tyle wieków - trwa walka o tron, potęgę, władzę nad innymi narodami. Teraz wygrywają ją znowu spadkobiercy Krzyżaków.

Gdyby nie kulawa ale zawsze chrześcijańska wiara naszych przodków, gdyby nie papiestwo (psuło się niekiedy to prawda) Europa pogrążona by była w wiecznych wojnach o byle co, panowało by zepsucie kulturowe, pogaństwo.

Pozdr.