Maciej Stuhr jeszcze nie wyjechał z "ten kraj". ,,Dziękuję Wiadomościom TVP’’

Maciej Stuhr wciąż przekłada swoje plany opuszczenia Polski i zamieszkania w kraju, w którym zostanie naprawdę doceniony. Został jednak doceniony w Polsce. Stuhrowi przyznano statuetkę dla najlepszego aktora za rolę w serialu „Szadź”. Odbierając Telekamerę 2021 szydził z Telewizji Polskiej.

Galę Telekamery „Tele Tygodnia” 2021 Maciej Stuhr postanowił wykorzystać, jak ma to w zwyczaju, do politycznego manifestu. Tym razem nie opowiadał jednak o tym, jak bardzo chce wyjechać „z ten kraj”, ale postanowił uderzyć w „Wiadomości” TVP.

- „Dziękuję telewizyjnym Wiadomościom, które tak często próbują zrobić ze mnie czarny charakter, że część osób uwierzyła, że ta moja rola w Szadzi, seryjnego mordercy, może mieć ręce i nogi”

- szydził aktor.

- „Tutaj taka mała prośba w imieniu aktorek i aktorów do niektórych redakcji: to, że my coś mówimy ze sceny lub z ekranu, to nie MY mówimy, tylko jesteśmy medium, przez które przemawia autor. To, że w spektaklu powiedziałem o Polsce, że jest wrzodem w pewnym miejscu - to nie ja powiedziałem, to autor sztuki”

- dodał.

Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak powinna wyglądać telewizja.

- „Dlatego z okazji tego święta telewizji życzę nam wszystkim wspaniałej telewizji - mądrej, uskrzydlającej, poszerzającej horyzonty. Telewizji, w której chcieliby i mogliby pracować najlepsi artyści i dziennikarze”

- zakończył.

kak/pudelek.pl, tysol.pl