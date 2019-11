Łukaszenka: Wybieram Polskę, po cholerę nam Rosja?

Tomek 17.11.19 17:01

I bardzo dobrze. Lepsza współpraca z krajami mającymi podobne interesy co my niż robienie łaski tym czy innym mocarstwom. Nasi politykierzy i z lewej i z prawej powinni się uczyć

od Łukaszenki polityki balansu. Zawiodła go Moskwa to daje im sygnał. Podobnie jak Orban-

jak eurokomisarze zaczęli go naciskać to demonstracyjnie kumał się z Putinem. Nasi nawet jak nimi pomiatają to ci gorliwie zapewniają o bezalternatywności ich polityczki zagranicznej.