Łukaszenka patrzy ku Polsce. Idzie o ropę

Na 400 mln dolarów wycenia białoruskie ministerstwo finansów straty, które kraj ten poniesie w efekcie przeprowadzanego w Rosji manewru podatkowego w sektorze naftowym – szef tego resortu Maksim Jermałowicz. Na koniec 2020 roku będzie to już nawet 800 mln dolarów. Jak wynika z szacunków ministerstwa finansów Białorusi, łącznie w latach 2019-2024 Białoruś straci z powodu zmniejszonych wpływów do budżetu i zwiększenia wydatków na zakup surowca przez rafinerie nawet 11 mld dolarów. Od początku 2019 r. Białoruś importuje rosyjską ropę na nowych warunkach – po wyższej cenie. Wynika to z przeprowadzanego w Rosji manewru podatkowego w sektorze naftowym. Polega on na stopniowym – rozłożonym na pięć lat – znoszeniu ceł eksportowych na rosyjską ropę i wzroście podatku od wydobycia surowca. Zyskuje na tym rosyjski budżet, ale zwiększa się cena surowca kupowanego przez białoruskie rafinerie. To oznacza zmniejszanie opłacalności eksportu paliw wytwarzanych z rosyjskiej ropy na Białorusi. Eksport ten zaś jest ważnym źródłem dochodów białoruskiego budżetu. Podejmowane przez Mińsk próby uzyskania od Rosji gwarancji rekompensaty tych strat są bezskuteczne.