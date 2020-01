Lufthansa wściekła na LOT za Condora. Planuje uderzenie

Sprytny ninja 31.1.20 15:23

Co na to eksperci z PO?

Przecież to zdrowe mieć konkurencję obcej firmy w RFN.

Co na to eksperci z PO?

Buzie w kubeł - bo w drugą stronę się nie liczy ?

Oj wy sprzedawczyki, targowiczanie, Niemce tuskowate!