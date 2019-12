'Ludzie, co jest z wami nie tak?!' Młynarska MIAŻDŻY obrońców Polańskiego

"Wy udajecie, czy naprawdę nie wiecie, że są na tym świecie mężczyźni, którym w życiu nie postało by w głowie, że 13 latka może być obiektem seksualnym? Nie wiecie, że normalni, dorośli mężczyźni, którzy są też dobrymi ludźmi, bywają czasem erotycznie prowokowani przez nastolatki, bo te lubią kozaczyć, testują granice, popisują się i udają dorosłe? Nie wiecie, że normalni, zrównoważeni mężczyźni biorą wtedy nastoletnią delikwentkę na bok i w krótkich żołnierskich słowach wyjaśniają, że pora do domu? Nie macie dzieci? Nie byliście nastolatkami? Co jest z Wami nie tak, do cholery? Też dajecie alkohol i narkotyki 13 letnim dziewczynkom, kiedy się chcecie zabawić, czy co? Kobiety, co z Wami jest nie tak, że wyciągacie argument, że „skoro mała miała już doświadczenia seksualne to na pewno chciała”? Nie wiecie, że gimnazjaliści / gimnazjalistki eksperymentują czasem z seksem między sobą? Nie rozumiecie, że dorosłym nie wolno tego wykorzystywać? Nie wiecie, że świat nastolatków i świat dorosłych nie mają prawa się na tym polu przenikać? Jeżeli tak jest, to mamy do czynienia nie tylko z syndromem sztokholmskim wobec ludzi o wysokiej pozycji, ale i z jakąś porażającą niedojrzałością. Ta dyskusja jest porażająca"-konkluduje publicystka.