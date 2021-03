Ludzie bez świętości. Aktywiści KOD-u zakłócają obchody Bydgoskiego Marca

Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli dziś udział w uroczystościach z okazji 40. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 roku. Niestety, zwolennicy opozycji totalnej spod sztandaru KOD po raz kolejny pokazali, że nie ma dla nich żadnych świętości i próbowali zakłócić uczczenie bohaterów.

Kiedy prezydent i premier wspominali wydarzenia z Bydgoskiego Marca 1981 roku i dziękowali bohaterom, prowokatorzy zaczęli gwizdać i zakłócać uroczystości. W kierunku Prezydenta RP kierowano takie okrzyki jak „Będziesz siedział”.

Była to zaplanowana akcja, którą Komitet Obrony Demokracji, jak wskazuje portal wPolityce.pl, zapowiadał już wczoraj.

- „Jutro, 19 marca 2021 w 40.tą rocznicę Wydarzeń Marcowych powitamy Andrzeja Dudę w Bydgoszczy. Komitet powitalny pojawi się przed 9.00 na ulicy Farnej, a następnie będzie się przemieszczał stosownie do rozwoju sytuacji, by o 15.00 uczcić pamięć ofiar 19 marca 1981r. złożeniem kwiatów pod pomnikiem przed Urzędem Wojewódzkim. Zapraszamy osoby wkurzone prezydenturą Dudy do udziału w komitecie powitalnym”

- zachęcali do prowokacji w mediach społecznościowych aktywiści.

kak/wPolityce.pl