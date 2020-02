Lubnauer kontra Petru. Poszło o pieniądze

- Nie mam żadnych wątpliwości, że to, co mówiłam, było prawdą i tylko prawdą. Staram się zawsze posługiwać prawdą, bo jest to po prostu z punktu widzenia polityka dużo bardziej komfortowe. Niewątpliwie za długi zawsze odpowiada formalnie dany obecny zarząd, natomiast jeśli chodzi o to, kiedy powstało przede wszystkim to, co się stało związane z utratą środków związanych z subwencją, no to na skutek błędów, które powstały w 2015 roku. Chciałam powiedzieć, że wtedy nawet nie byłam członkiem Nowoczesnej