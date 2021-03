Lockdown to tylko kwestia czasu? ,,Trzecia fala przyspiesza''

Jak już dziś informowaliśmy, w ciągu ostatniej doby potwierdzono 14 396 nowych zakażeń koronawirusem. Minister Zdrowia Adam Niedzielski w najnowszym wpisie na Twitterze wskazuje, że dane są niepokojące.

„Dzisiejsza stopa wzrostu zachorowań względem poprzedniego tygodnia wynosi 44% - ponownie powyżej wcześniejszej średniej. Liczba zleconych wczoraj testów przez POZ osiągnęła 60 tys wobec 42 tys w poprzedni poniedziałek”

- pisze szef resortu zdrowia i zamieszcza wykres obrazujący przedstawione dane.

Jak dodał:

„Trzecia fala przyspiesza”.

Czy to oznacza, że w niedługim czasie doczekamy się całkowitego lockdownu w Polsce? To możliwe. „Wyniki z ostatniego weekendu są na tyle wysokie, że zapewne przed nami kolejny krok do tyłu” – mówiła dziś wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk w rozmowie na antenie TVP1.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski już wcześniej zaznaczał, że wraz z rozwojem epidemii możliwa będzie konieczność zastosowania rozwiązań ogólnopolskich

dam/twitter,Fronda.pl