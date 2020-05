List wicepremier Emilewicz do członków partii: ,,Wszystkie ręce na pokład!''

„Potrzebujemy nowej, atrakcyjnej dla młodego pokolenia, opowieści o współczesnej Polsce. To Polska, w której obywatele mają godne i satysfakcjonujące ich życie. Polska, w której szkoły uczą nasze dzieci jak sobie radzić w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości” – napisała w liście do polityków Porozumienia wicepremier Jadwiga Emilewicz w liście, do którego udało się dotrzeć portalowi TVP.Info.