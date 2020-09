Lisicki: Paraliż dogmatyczny katolicyzmu to skutek Soboru Watykańskiego II

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” był uczestnikiem debaty "Kościół w dobie kryzysu", w trakcie której stwierdził, że „Źródłem tego co się dzieje jest obecnie w Kościele katolickim jest załamanie, które nastąpiło wraz z Soborem Watykańskim II. Publicysta uważa, że to właśnie od tego momentu występuje w Kościele paraliż dogmatyczny.

Lisicki powiedział też:

- To jest kluczowe. Od tego momentu mamy do czynienia z paraliżem dogmatycznym katolicyzmu. Wprowadzenie zasady dialogu zamiast nauczania, rezygnacja z głoszenia prawdy na rzecz zasady dialogicznej uniemożliwia nazywanie rzeczy po imieniu i w związku z tym sprawia, że Kościół musi się dostosowywać do presji zewnętrznej

Oraz:

- W praktyce oznaczało to infiltrację Kościoła przez ludzi, którzy wiary katolickiej nie wyznają

W odniesieniu do sytuacji w Kościele w Polsce Lisicki zauważył:

- Jeżeli jakiś proces niszczy Kościół od środka, to w końcu dotknie też Kościół Polski

Dodał też, że to jaki będzie Kościół w Polsce zależy nie tylko od nas samych, ale na nasze postawy ma wpływ sytuacja w Kościele rozumianym jako całość.

Lisicki podał też przykład biskupów Niemieckich, którzy podporządkowują się ideologiom lewicowym oraz ulega ideologii gender.





mp/wrealu24