Joanna Lichocka: Władza Białegostoku chciała rozpalić konflikt

– Insynuacje prezydenta wobec działaczy PiS w Białymstoku uważam za skandaliczne. Stoi on za eskalacją bardzo silnych emocji i zorganizowaniem się grup przeciwko uczestnikom marszu. Mógł podjąć takie decyzje, które nie doprowadziłyby do konfrontacji. Twierdził, że nie interesuje go kwestia etyki, wartości, ani kontrowersji. Jego interesowało to, że wniosek o zorganizowanie demonstracji promującej ruch gejowski wpłynął o cztery sekundy wcześniej od tego, który miał na sztandarach wartości rodzinne – przypomniała Joanna Lichocka.