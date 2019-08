Libicki:To J. Kaczyński jest głównym polskim politykiem

edi 6.8.19 12:38

JAK NISZCZY ?? - Polskie rodziny szczęśliwe nareszcie docenione- PKB rośnie, deficyt maleje, Bezpieczeństwo militarne i energetyczne wzrasta, Inwestycje rosną - TYLKO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAPEWNIA NORMALNOŚĆ !!! co zarzucasz P. Kaczyńskiemu za co chcesz go karać ?????????????? pseudo ekonomisto