Lewicowe media ,,analizują'' wyborcę PiS. I co im wychodzi?

nowy 5.8.19 13:06

To najpierw proponuję się douczyć troszku o ekonomi, obecnej inflacji, rosnącym zadłużeniu (ponad bilion złotych), i to nie koniec. To co Pis robi to w Wenezueli wprowadzili ze 20 lat temu wprowadzili i kraj dzisiaj na skraju bankructwa. Obecny premier niczego przez te 4 lata nie zrobił, niczego nie napędził a planuje się wprowadzenie składki ZUS chyba 1500 zł, bo na rozdawnictwo trzeba brać z innych źródeł. Niedługo nałożą inne podatki już chyba ok 40. Jak czytam takie głupoty jak pisze edi to faktycznie prawdą jest to że Wyborca PiSS = ślepy fanatyzm (wpis powyżej), wyborca PIS nie jest zbyt rozgarniętym człowiekiem no niestety który opiera swoje wybory na wiedzy naukowej. LGBT i inne rozdmuchana sprawa w porównaniu faktycznego zagrożenia i tego jaką krzywdę finansom publicznym robi PIS, bo można wprowadzić dla rodzin ze 300 zł i to pracujących i jakiś próg dochodowy a nie taka ułańska fantazja bo to się źle skończy. Sorry szanuję JP II ale nie był on ekonomistą a to że kapitalizm nie jest najlepszy, Tak to prawda ale to tak jak z demokracją nikt nic lepszego nie wymyślił i to co robi PIS to nie jest żadna nowa alternatywa, proponuję więcej nauki nauki nauki a wiarę to przekładać na tolerancję do bliźniego.