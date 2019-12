Lewica może i 'Nowa', ale tradycje te same? Biedroń o nowej partii

PRECZ Z KOMUNĄ I SODOMIĄ - TERAZ I ZAWSZE 14.12.19 17:30

Nowa lewica = STARA KOMUNA. NIE MA ŻADNEJ LEWICY, NOWEJ LEWICY, NIE MA ŻADNYCH LIBERALNYCH DEMOKRATÓW, WSZYSTKO TO JEST PRZEOBRAŻONY MARKSIZM ****NEOMARKSIZM*** Spuścizna po szkole frankfurckiej to ich intelektualne zaplecze, a "polityczna poprawność","tolerancja", gender, LGBT, aborcja itp. to narzędzia którymi zastąpiono sowiecki łagier, bat i nagana