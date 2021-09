Lewica domaga się ,,tolerancji'' dla otyłości, choć to zabójcza choroba

Otyłość prowadzi do miażdżycy, cholesterol zatyka tętnice, co sprawia, że każdy wysiłek sprawia ból, a dopływ krwi do ważnych organów jest zablokowany. „Kobiety z otyłością mają większe problemy z zajściem w ciąże” (co jest w interesie międzynarodowych korporacji świadczących usługi in vitro oraz wszystkich globalistów domagających się depopulacji). Gdy otyłym uda się zajść w ciąże, to jest to ciąża wysokiego ryzyka, z komplikacjami, przedwczesnym porodem, poronieniami. Dodatkowo dzieci otyłych matek dziedziczą po nich skłonność do otyłości.