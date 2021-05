Lewacka aktywistka w siódmym niebie. Internauci kupili jej komputer

Głośna była sprawa zbiórki założonej na jednym z internetowych portali przez Hannę Zagulską. Lewacka aktywistka zapragnęła nowego komputera. Oczywistą rzeczą jest jednak, że nie została stworzona do pracy. Postanowiła więc zamiast na komputer zarobić, poprosić o środki internautów. Teraz z radością informuje, że udało jej się zrealizować marzenie.

Ta zbiórka wywołała w mediach społecznościowych prawdziwą burzę. W dzień swoich urodzin lewacka aktywistka Hanna Zagulska ogłosiła, że zbiera na komputer i sprzęt biurowy. Mimo ogromnej fali krytyki aktywistka się nie zraziła i zbiórkę kontynuowała. Dziś pochwaliła się nowym komputerem.

- „I co teraz powiesz na to? mam komputer i możliwości o których marzyłam! kupiłam też czytnik, mikrofon i lampę. będzie się działo, ale bez pośpiechu. dziękuję za Wasze wsparcie!”

- napisała Hanna Zagulska na Twitterze, dołączając zdjęcie kupionego sprzętu.

I co teraz powiesz na to? mam komputer i możliwości o których marzyłam! kupiłam też czytnik, mikrofon i lampę. będzie się działo, ale bez pośpiechu. dziękuję za Wasze wsparcie! - pic.twitter.com/qiUO00tvCK

Na Twitterze znów zawrzało.

Nie obchodzi mnie, że będzie hejt czy pisanie, że mam ból czegoś tam - szlag mnie trafia, że zdrowa laska chwali się zbiórkowym mega drogim kompem (którym ofkors uratuje świat 🤦‍♀️), a takie zbiórki czy na chore dzieciaki idą krew z nosa. To po prostu niemoralne. https://t.co/wQT9DyFwsf

„... bez pośpiechu...”. No bo niby po co się spieszyć z jakakolwiek praca? Zaraz będzie kolejna zbiórka. Knajpki otwierają to może teraz na opłacenie tam rachunków? Z komputerem można usiąść przy stoliku i sprawdzać ile wpływa na konto https://t.co/HJHAQI56PY