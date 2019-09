Leszek Miller wierzy w Boga? Ciekawa deklaracja polityka SLD

JS 4.9.19 9:46

Mimo tego, co jego zmarły syn mówi do jego przyjaciół we snach, ten twardogłowy człowiek, nie przyzna się do wiary w Jezusa, w Boga. Boi się, jest tchórzem ! Boi się straty swojego marnego autorytetu, jakiegoś honorowego stołka budowniczego komunizmy i lewicy. Nie chce wyzbyć się swojego "wspaniałego" życia walki z Kościołem. Gdyby uwierzył w Boga, zaczął chodzić do Kościoła przyznałby się do kłamstw w których żył i jak oszukiwał innych. Mój ojciec były wojskowy na emeryturze powiedział mi, że gdy był młodym oficerem przełożeni zabraniali chrzczenia dzieci ale sami to robili !! Robili bo wiedzieli, że ich dzieci kiedyś będą chciały wziąć ślub kościelny i lepiej aby miały wszystkie papiery. A moja matka i jej siostra chrzciły swoje dzieci w tajemnicy przed mężami wojskowymi.

Trzeba demaskować taką obłudę !

Pozdr.