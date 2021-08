Lejek sprzedażowy - co trzeba o nim wiedzieć?

Lejek sprzedażowy jest związany ze ścieżką zakupową naszego potencjalnego klienta. Jeśli zadbamy o to, aby był on odpowiednio skonstruowany, to istnieje bardzo duża szansa na to, że podejmie on decyzję o nabyciu danego produktu, skorzystaniu z usługi tudzież np. rejestracji w serwisie - słowem, nakłonimy do do określonych działań. Aby jednak tak się stało, trzeba dokładnie przemyśleć strategię i podjąć właściwe kroki. O jakich mowa? Czym są lejki sprzedażowe i co należy uwzględniać w trakcie ich tworzenia? Podpowiadamy.

Lejki sprzedażowe i ich rodzaje

Lejki sprzedażowe znajdują swoje zastosowanie w wielu branżach i nic dziwnego. Są bardzo skuteczne na drodze do analizowania zachowań konsumenckich i wpisywania się w potrzeby potencjalnych klientów. Warto wiedzieć, że lejki są podzielone zarówno na etapy, jak również kroki i są one uzależnione od tego, na jaki model sprzedażowy postawi dana firma. Istnieją także różne rodzaje lejków. O jakich mowa?

Pierwszym z rodzajów lejka na który warto zwrócić uwagę jest lejek marketingowy. To właśnie on wpisany jest w działania z nim związane, a o których mowa uzależnione jest od tego, w jakim stopniu potencjalny klient jest zaznajomiony z naszą marką. Kolejnym rodzajem jest lejek konwersji. Tutaj mamy do czynienia z próbą maksymalnego wpisania się w potrzeby osób, które są zainteresowane naszym produktem, usługą, promocją - słowem, ofertą, jaką do niego kierujemy. Pamiętajmy o tym, że na tym etapie ogromnie ważną rolą jest poznanie jego preferencji i potrzeby, aby stworzyć możliwie jak najbardziej spersonalizowaną ścieżkę zakupową. Jeśli postawimy przy tym na analizę potrzeb innych użytkowników, będziemy dokładnie śledzić ich opinie, wówczas możliwe jest wyłapanie ewentualnych działań, które zaburzają ten proces. Lejek sprzedażowy stanowi natomiast rozszerzenie działań prowadzonych w obrębie lejka marketingowego. W jego wypadku skupiamy się maksymalnie na osiągnięciu zysków, a co za tym idzie - sprawieniu, że klient sfinalizuje daną transakcję.

Lejki sprzedażowe i ich zalety

Dobrze skonstruowane lejki sprzedażowe, to istotny wpływ na poprawienie wyników sprzedaży, a co za tym idzie - zwiększenie zysków. Jeśli dany użytkownik przejdzie przez wszystkie jego etapy, to jest to dla nas sygnał, że dobrze wpisujemy się w jego potrzeby, a co za tym idzie - mamy ogromne szanse na to, że skorzysta z naszych usług.

Lejki to także sposób na to, aby w możliwie jak najskuteczniejszy i szybki sposób na to, aby wykryć błędy, jakie popełniamy, a tym samym sprawić, że ścieżka zakupowa stanie się dla użytkownika bardziej atrakcyjna i wpisana w jego potrzeby, a o to przecież nam chodzi.