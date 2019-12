Ławrow w Waszyngtonie. Wątek chiński

Siergiej Ławrow złożył 10 grudnia wizytę w Waszyngtonie. Szef rosyjskiej dyplomacji rozmawiał z sekretarzem stanu Mike’m Pompeo, przyjął go również prezydent Donald Trump. W uprzejmym, acz chłodnym tonie strony wymieniły się znanymi już zastrzeżeniami i ostrzeżeniami. Nie brakowało deklaracji chęci porozumienia w różnych sprawach, przy jednoczesnym zrozumieniu, że najważniejszych różnic nie da się przezwyciężyć. Podsumowując, można uznać, że wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji w USA – w sumie wydarzenie dość wyjątkowe, biorąc pod uwagę ograniczone kontakty Kremla i administracji Trumpa – nie przyniosła żadnego przełomu.

Pompeo wezwał Rosję do wycofania poparcia dla reżimu Nicolasa Maduro i umożliwienia przeprowadzenia w Wenezueli wolnych wyborów. Szef dyplomacji USA powtórzył stanowisko jego kraju, że Krym należy do Ukrainy. Ławrow i Pompeo rozmawiali też o wynikach szczytu w formacie normandzkim w Paryżu. Rosjanin podkreślił, że Kreml stoi na stanowisku nienaruszalności porozumień mińskich i ich pełnego wypełnienia. Ławrow ponownie winą za koniec traktatu INF obciążył USA. Zapewnił, że Rosja gotowa jest przedłużyć podpisany w 2010 roku traktat New START. Jedną z ciekawszych kwestii wizyty Ławrowa były rozmowy o Chinach, a dokładniej ich uzbrojeniu. Szef rosyjskiej dyplomacji na konferencji prasowej zasugerował wręcz wspólny front USA i Rosji w tej sprawie. Ławrow mówił, że Rosja jest gotowa rozważyć ustanowienie wielostronnego formatu kontroli zbrojeń, którego wielkim zwolennikiem jest Trumpa, ale tylko jeśli Chiny zaakceptują taki pomysł.