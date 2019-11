Lata medycznego kłamstwa. Prawda o smalcu!

Glaudiusman 27.11.19 10:51

Jest taka nacja, która kontroluje finanse światowe i konsumenckie. Pożyczają nie swoje pieniądze, lecz wirtualne, już nawet nie drukowane bezkarnie, i żądają horendalnych odsetek przy spłacie długu. Kiedyś za fałszowanie pieniądza groził najwyższy wymiar kary. Teraz te typy są bezkarne, bo współpracują z władzą polityczną i kastą sędziowską. Mając do dyspozycji potworne finanse zajmują się ideologią i zniewalaniem społeczeństw, aby każdy był niewolnikiem. I aby nikomu nie chciało się protestować na ulicy. Te wszystkie chore diety i przepisy na życie to są również ich chore pomysły. Chodzi o to by ludzie chorowali, aby przemysł farmaceutyczny miał zyski. No i aby kurczyła się populacja zwykłych obywateli, bo oni panom są coraz mniej potrzebni.