Kwaśniewski: Reparacji nie będzie. Mamy przecież 'Ziemie Odzyskane'

MYMŁON 4.9.19 17:16

Kwaśniewski ma 100% racji. Powojenne granice ustaliły mocarstwa. Wszczynanie sporów po 74 latach może doprowadzić do konfliktu - nawet zbrojnego. To co straciła Polska, jest teraz w posiadaniu Litwy, Białorusi i Ukrainy. To co straciły Niemcy - mamy MY i Rosja. I niech tak zostanie. Niemcy wywołały wojnę - ale na podział terytoriów wpływ miały zerowy.