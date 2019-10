Kuźmiuk: Bardzo poważny problem budżetu UE

Nina 23.10.19 8:53

Finansuje te zboczenia żyd Soros, ale on też ma wpływ na niektórych z UE. Masoneria żydowska chciała by normalna Europa się rozleciała, zakładali globalizację podobną na wzór hitlerowskich zamierzeń, by nad wszystkim państwami które są w składzie UE rzadziło państwo niemieckie, a reszta miała być im poddana.Radosław Sikorski otwarcie mówił do Merkel gdy w Polsce rzadziło PO:bierz i rzadź wszystkim w Europie.Soros z dwoma zydami opracował plan zniszczenia Polski,którą nienawidzi za wiarę katolicką tzw. Plan Balcerowicza, który następnie dał zydowi Balcerowiczowi, a ten tylko się pod nim podpisał i realizował niszczenie Polski gospodarczo i przemysłowo. Ten staruch też finansował Majdan na Ukrainie i taki sam próbował za pomocą opozycji wprowadzić w Polsce by doszło do rozlewu krwi.