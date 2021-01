Kurczak z bioreaktora. Ruszyła produkcja sztucznego mięsa

Jak informuje portal swiatrolnika.pl, Duński startup Just Eat, podpisał właśnie pierwszą umowę na dostawę sztucznego mięsa kurczaka do singapurskiej restauracji. Dotychczas duńska firma hodowała to mięso tylko w laboratoriach.

Co ciekawe, chodzi tu o produkty z komórek prawdziwych zwierząt i produkcja tego rodzaju mięsa nie jest oparta na składnikach roślinnych. Nie jest to więc alternatywa dla produktów wegańskich.

- Startup hoduje sztuczne mięso w postaci komórek wewnątrz bioreaktorów, w których te komórki rosną razem z innymi składnikami roślinnymi. Najpierw mięso pojawi się wyłącznie w restauracji z 1880 roku, po czym Just Eat rozpocznie stopniową ekspansję - do 5, 10, 15 lokali i za kilka lat przejdzie do sprzedaży detalicznej – czytamy na portalu swiatrolnika.pl.

