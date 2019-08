,,Kukiz dokonuje samobójczego ataku na PSL''

Alojzy Cedzidło 8.8.19 18:09

Ta ,,koalicja " ( Kuliz 15 - PSL ) kładzie i Kukiza i PSL . PSL bił brawo Jażdzewskiemu . Kukiz niegdyś kpił z kościoła ( melodia z ,,Pan Jezus już się zbliża" pod słowa dalekie od kościoła ) Dziś klękają przed księdzem. To tak jak z Panem Tuskiem , Ślub , kościól , a po wyborach - ,, Nie będę przed księdzem klękał." Po co nam honor ,po co ambicja ... Niech żyje koryto. . I wychodzi poziom oleju w głowach; O kulturze nie wspomnę . Wystarczy oglądnąć ,,Minęla 8 " Minęła 9". i ten jarmarczny sposób zachowania się podczas dyskusji przedstawicieli ,,totalnych". O wartości merytorycznej ich wypowiedzi tez nie wspomnę . Bo i nie ma co wspominać .