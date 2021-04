Kuczyński skandalicznie gra z Millerem: ,,LK to właściwie główny sprawca tej tragedii''

- Tam był tylko JEDEN TAKI CZŁOWIEK - Lech Kaczyński. I on proszony przez pilota o decyzję, bo nie można lądować nie tylko jej nie podjął, ale pilota zostawił pod presją Błasika – czytamy we wpisie Waldemara Kuczyńskiego na Twitterze.

To kolejny szokujący wpis dotyczący tragedii, jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, kiedy wraz ze śp. prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką śmierć poniosło razem 96 osób. Waldemar Kuczyński skomentował post Leszka Millera, który w skandaliczny i obrzydliwy sposób podzielił członków rządowej delegacji na dwie grupy.

- Ludzie w tym samolocie dzielili się na tych, którzy mogli wszystko i którzy nie mogli niczego. Iza, Jola, Jerzy nie mogli nic zrobić. Ale inni mogli spowodować, że samolot zawróciłby, nie lądowałby czy w ogóle by nie wyleciał. Jedni zgotowali drugim ten tragiczny los. Pamiętamy! - napisał Miller.

- Tam był tylko JEDEN TAKI CZŁOWIEK - Lech Kaczyński. I on proszony przez pilota o decyzję, bo nie można lądować nie tylko jej nie podjął, ale pilota zostawił pod presją Błasika. A wystarczyły dwa słowa"Pan decyduje" i by żyli. LK to właściwie główny sprawca tej tragedii – skomentował Kuczyński.

Zarówno słowa byłego premiera jak i Kuczyńskiego są bardzo ostro komentowane przez internautów.

mp/twitter